L’Arma saluta Mauro Vivan

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Il luogotenente dei carabinierilascia il servizio dopo 40 anni. Classe 1965, originario della provincia di Pordenone, coniugato con due figlie, è giunto a Sondrio nel 1993 e, dopo un triennio al Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia del capoluogo gli è stato assegnato il comando della stazione di Berbenno. Ha conseguito le benemerenze per il soccorso adalle alluvioni del 2001 e del 2004 e i distintivi di merito d’oro per i 20 anni di comando e per i servizi durante il Covid.