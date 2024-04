L' app di Bumble si rinnova con funzionalità inedite per le donne

(Di martedì 30 aprile 2024) Dal redesign dell'interfaccia alle nuove opzioni per rompere il ghiaccio, l'app di dating si rivoluziona con un occhio di riguardo alle esigenze femminili

bumble si rinnova: più opzioni per le donne nel dating online - bumble lancia Opening Moves e altre novità per migliorare l'esperienza di dating delle donne. Scopri come l'app si evolve.

Continua a leggere>>

Mosse Rompighiaccio e IA migliorata, le novità di bumble per farsi amare dalle donne - La più nota fra le app che fanno concorrenza a Tinder si rinnova con funzionalità inedite e cambiamenti a livello di grafica, impostazioni e ...

Continua a leggere>>

Le nuove funzioni di bumble studiate per le donne - bumble, l'app di dating incentrata sulle esigenze femminili, si fa ancora più audace. Appena qualche ora fa, la piattaforma ha annunciato un design rinnovato e nuove funzionalità pensate per garantire ...

Continua a leggere>>