L'Ajax può soffiare Chivu all'Inter | la situazione

Da Londra a Murazzano: il sogno di Marco e Ilaria, uno specialty coffee in Alta Langa - La storia della coppia tornata in Italia dopo un’avventura di successo in Inghilterra: "Il nostro nuovo progetto sulle colline del vino in ...

Nasce Velvet, l'AI di Almawave e Cineca - Dopo Minerva dell'Università Sapienza, arriva un nuovo modello italiano di intelligenza artificiale open source, multilingua e multimodale.

Lenin, un romanzo russo: la rivoluzione è malata - Lo sguardo stanco, la voce irregolare a sbalzi, il sorriso di uomo che non sta bene. Il primo ad accorgersene fu Lev Trotzkij anche se il leader ...

