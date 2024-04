L' Aja respinge lo stop alle armi tedesche a Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) La Corte internazionale di giustizia dell'Aja, la massima corte delle Nazioni Unite, ha respinto la richiesta del Nicaragua di ordinare alla Germania di sospendere gli aiuti militari e di altro tipo a. Lo riporta Haaretz. La Corte ha affermato che le condizioni legali per emettere un simile ordine non erano soddisfatte. La Germania ha sostenuto nel corso delle udienze di non aver quasi esportatoinda quando è iniziata l'offensiva a Gaza. Tuttavia la Corte ha affermato di essere profondamente preoccupata per le condizioni a Gaza, riporta il Guardian.