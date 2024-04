L’Africa di Storni vince il premio ’Gli ultimi’ sulla letteratura sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) E’ Jacopo, autore di ’Fratelli. Viaggio al termine del’ (Castelvecchi Editore), il vincitore della prima edizione del rpemio Are-tédedicato allae che si è svolto al teatro cinema Italia di Pontassieve con la collaborazione della libreria Fortuna. Dopo una lunga discussione tra i giurati Maria Letizia Magnelli, in rappresentanza dell’associazione culturale Are-té, Paolo Mugnai ed Enrico Zoi, il vincitore è risultato(nella foto) rispetto agli altri finalisti Francesco Langianni con ’La nostra cura’ (Augh Edizioni) e Barbara Scarpettini consquali non dormono maii (Kimerik). ’Fratelli. Viaggio al termine del’, come si legge nella motivazione, è un percorso a ritroso, ...