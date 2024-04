La villa del figlio di Daniela Santanchè è a rischio demolizione | Senza sanatorie partirà l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladi 270 metri quadri di Lorenzo Mazzaro,di Canio e, è a. La casa che si trova immersa nel parco della Versiliana in provincia di Lucca è stata oggetto di richieste diper abusi edilizi. Che però non sono andate a buon fine. Anche se un fascicolo aperto nel 2015 ed estinto nel 2020 ha portato Lorenzo sul banco degli imputati per poco tempo, fino all’intervento della prescrizione. Ma la dichiarazione di estinzione del reato non ha portato a successivi ordini di ripristino. Che spettano al comune di Pietrasanta. La pratica all’Ufficio Lavori Pubblici del comune risulta “in corso” dal 2014. Ma la “casina rossa” dovrebbe essere insanabile. Abuso paesaggistico Per questo, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, ...