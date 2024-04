La siccità mette in crisi il più grande produttore di spumante spagnolo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 aprile 2024) Freixenet, uno dei nomi più famosi tra i Cava, le più famose bollicine spagnole, ha annunciato l'avvio della cassa integrazione per 615 lavoratori a partire da maggio. La decisione, motivata dalle gravi condizioni di, è stata annunciata dall'azienda, ora sotto la proprietà congiunta del gruppo tedesco Henkell e della famiglia Ferrer. Meno bollicine per tutti La riduzione della forza lavoro riflette l'adeguamento strategico dell'azienda al previsto calo del 30% della capacità produttiva dovuto alla persistente carenza d'acqua nella regione spagnola di El Penedes. Nel 2023 sono state prodotte 80 milioni di bottiglie in meno per lo stesso motivo. Nonostante il fatturato di 1,2 miliardi di euro nel 2023, con un aumento del 4,1% rispetto all'anno precedente, l'azienda, prevede ulteriori turbolenze finanziarie. A tal proposito Pedro Ferrer, amministratore delegato di ...