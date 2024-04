La SCELTA di Carolina Morace | Ho allenato la nazionale parlamentari e abbiamo vinto Adesso scendo in campo alle elezioni europee perché credo in un leader

(Di martedì 30 aprile 2024)ha fatto la storia del calcio femminile in Italia. Calciatrice prima enatrice poi, ha deciso di scendere neldella politica come capolista del M5S nella circoscrizione Centro. Ne ha parlato al Corriere della Sera. CANDIDATA – «Siamo nel 2024 e con questo governo stiamo facendo passi indietro sui temi dei diritti

Carolina morace candidata alle elezioni Europee col M5S, l'attacco a Meloni e la frase sui calciatori gay - Carolina morace sarà candidata alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Centro col M5S. L’ex calciatrice, in passato anche ct della Nazionale azzurra femminile, nel corso di un’intervista ...

Europee, Carolina morace in campo con il M5s: "Dalla parte dei diritti civili, questo governo ci sta portando indietro" - morace: "Mia moglie Nicola è australiana, abbiamo vissuto in Australia e Gran Bretagna e oggi viviamo a Roma. Nei Paesi civili il matrimonio egualitario è la normalità. E' solo un tabù in Italia e nei ...

morace (M5S): «Io, candidata, ex calciatrice e sposata con una donna, nella Ue difenderò i diritti» - Al centro dell’azione. Per la prima volta su un terreno diverso dal suo, i campi da calcio calcati da giocatrice prima e da allenatrice poi. Carolina morace, ex bomber della nazionale italiana femmini ...

