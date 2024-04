(Adnkronos) – Il ddl sul Premierato incassa il suo primo sì in Commissione Affari costituzionali del Senato , assegnando il mandato al relatore, il presidente Alberto Balboni, a riferire in Aula. Hanno votato sì Fdi, Fi, Lega e Autonomie, mentre il voto contrario è arrivato da Pd, M5S, Avs. ... Continua a leggere>>

primo sì, dopo 5 mesi di lavori, al ddl sul Premierato da parte della Commissione Affari istituzionali del Senato che ha assegnato al relatore Alberto Balboni il mandato di riferire in Aula. Hanno votato sì Fdi, Fi, Lega e Autonomie, mentre Pd, 5Stelle e M5S, Avs, come previsto, hanno votato ... Continua a leggere>>

La riforma del premierato in Aula al senato l'8 maggio - Il disegno di legge costituzionale sul premierato approderà nell'Aula del senato mercoledì 8 maggio. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo che si è appena conclusa a Palazzo Madama.

Continua a leggere>>

Il premierato non è il primato del Parlamento, tantomeno del popolo - Di Giuseppe Gargani* Il ministro Elisabetta Castellani, ha sostenuto in senato e ha confermato in un articolo di risposta all’on Paolo Pomicino, che il premierato, cioè l’elezione diretta del Presiden ...

Continua a leggere>>

premierato e Autonomia, Boccia (Pd): Se non riusciremo a fermarli in Parlamento faremo i referendum - "E' uno scambio vergogno quello tra Lega e Fratelli d'Italia, tra autonomia e premierato. Da un lato lo Spacca Italia di Calderoli che riduce i servizi sul trasporto pubblico locale, scuole, sanità, n ...

Continua a leggere>>