La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 Maggio 2024 | Pia Ricatta Cruz!

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladal 6 al 10: Pia scopre la verità sul rapimento di Diego e decide direutilizzando quello che sa. Intanto Jimena prepara con Abel i dettagli del suo falso aborto! Laprosegue e, nella settimana dal 6 al 10, al centro dell’attenzione ci sarà Pia che vorrà fare giustizia per il rapimento del piccolo Diego. Finalmente la verità verrà alla luce e tutti avranno la certezza che sia stata, e non Petra, a rapire il bambino. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Arriva il momento di togliere le bende per Salvador, per valutare ...