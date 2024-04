La prima mossa già nel 2014 - ottimi i piazzamenti dei ragazzi Un gioco che da sempre piace molto anche al nostro dirigente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Intervista all’insegnante Lidia La Torre, responsabile del progetto Quando ha avuto inizio il progetto nella scuola? "Al Tumiati ‘Scacchi a scuola’ è partito nel" Chi l’ha promosso? "L’insegnante Simonetta Travagli, che nelha aderito a questa iniziativa con la sua classe, è diventata referente dell’istituto Perlasca. La docente Rita Roboni ha abbracciato il progetto per molti anni. Attualmente ho preso io questo incarico perché credo moltissimo in questa attività. Grande sostenitore e tifoso deldegli scacchi è il preside Stefano Gargioni. Il progetto nasce grazie alla collaborazione con l’associazione ‘Circolo Scacchistico Estense’ che ha come presidente Antonio Dentale, colui che ha introdotto gli scacchi nella nostra scuola e, successivamente, i figli Raffaele e Anna" Come si sono classificati negli anni gli ...