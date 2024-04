La povertà abita lungo la via Domiziana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 aprile 2024) Associazione Mondragone Bene Comune. Una città non può vivere soltanto grazie ai servizi indispensabili al benessere collettivo (che da noi difettano alquanto e alcuni sono del tutto assenti) e men che mai solo grazie a festicciole e cerimonie (che invece abbondano). Senza un progetto culturale e socio-economico sostenibile per sconfiggere la disoccupazione e senza un patto economico e sociale per lo sviluppo, Mondragone continuerà ad impoverirsi sempre più. Mentre altrove si parla di green economy, di nuove forme urbane, di nuove idee e opportunità di sviluppo e di nuove forme di occupazione, chi amministra la nostra città (e da tanti anni) fino ad oggi non è stato in grado di partorire uno straccio di idea in grado di fermare l’incessante declino socio-economico che sta stritolando centinaia di famiglie. Il mare, il paesaggio, l’agricoltura o la cultura sono da sempre demagogicamente ...