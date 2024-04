La possibile irruzione di Antonelli in F1 | un azzardo storico per la Williams a Imola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Leo Turrini Unenorme, va da sé. Ma pure Verstappen esordì nei Gp che ancora era minorenne. E il Drake rimpiazzò l’iconico Lauda con lo sconosciuto Gilles Villeneuve, nel 1977. La promessa è una voce fin qui non smentita:potrebbe essere lanciato nel mare tempestoso della F1 tra meno di un mese, proprio a, prendendo il posto sulladello statunitense Sargeant. Serve una deroga della Fia, non avendo il ragazzo nemmeno i diciotto anni per la patente. Maè team cliente di Mercedes e insomma tutto si tiene, compresi i test di questi giorni. Accadrà? Boh. Di sicuro un italiano non si laurea iridato di F1 addirittura dal 1953. Se è vero che la Storia siamo noi, tocca a Kimi 2 dimostrarlo. Perché un indizio…