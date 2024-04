La Pompei dei sanniti - L’antica città di Trebula Ballensis

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) , patrimonio dell’ archeologia italiana dellaca e romana Pontelatone, borgo caratterizzato dai suoi palazzi storici dei secoli XIV, XV e XVI e dalle sue frazioni, offre nella giornata del 1 Maggio, la possibilità di vivere ore a contatto con la natura, di poter apprezzare l’artigianato locale, degustare vini e prelibatezze e di fare esperienze legate al benessere personale.Puntando al rilancio di itinerari che favoriscano il turismo culturale, è stato infatti organizzato un evento pensato proprio per stimolare il visitatore sotto vari punti di vista. Con una madrina d’eccezione, Vera Atyuskina, ex velina di Striscia la Notizia e modella, con relatori di fama come Francesco Afro de Falco, regista ed esperto nello studio dei luoghi sacri, il famoso musicista e cantautore Antonio Nicola Bruno, punto di riferimento per la musica ...