La nuova vita di Ermal Meta | Buona Fortuna è dedicato a mia figlia

Ecco cosa ha raccontato Ermal Meta nell’ incontro con la stampa in occasione dell’uscita del nuovo disco dal titolo Buona fortuna , dedicato a sua figlia , la cui nascita è prevista per giugno Venerdì 3 maggio uscirà Buona fortuna , il nuovo lavoro discografico di Ermal Meta , che nell’ incontro di ... Continua a leggere>>

Matteo Politano felice per la vittoria sul Monza si gode il suo gran gol: “Siamo la squadra campione d’Italia, dobbiamo crederci sempre. Dedico la rete a mia figlia” . Matteo Politano si gode il successo del Napoli sul Monza e il suo splendido gol che ha sbloccato la rimonta azzurra. Nel post ... Continua a leggere>>

Il 5 marzo uscirà in libreria “Cara Giulia”, scritto “per non restare in silenzio: un appello alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni”

Continua a leggere>>