La nostra iniziativa per i lettori venerdì e lunedì - sempre alle ore 13 Gara1 e 2 | in palio 5 biglietti gratis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel prossimo fine settimana scatteranno gli attesi playoff di serie A2 e Forlì vuole giocare un ruolo da protagonista. Anche per la fase più calda della stagione, idel Carlino potranno aggiudicarsi un biglietto gratuito per assisteresfide casalinghe della squadra di Antimo Martino, grazie alla specialerealizzata insieme alla Pallacanestro 2.015. In occasione di ogni match della serie contro Vigevano, all’Unieuro Arena, ci saranno incinque tagliandi che garantiscono un posto nel settore parterre. Per provare ad aggiudicarsene uno perdi domenica, bisognerà chiamare laredazione (al solito numero 0543.453201)ore 13 in punto di. Allo stesso orario diprossimo, con le ...