(Di martedì 30 aprile 2024) È stataieri mattina alle 10.30 la Sp72 nel tratto tra Lierna e Varenna, al termine del sopralluogo tecnico, che ha accertato la sicurezza del tratto stradale. La chiusura era avvenuta domenica, a causa del distacco di un masso di una quarantina di chili precipitato sulla carreggiata, poco prima di Fiumelatte, che aveva trascinato con sé sassi e terra. Il primo intervento, da parte dei vigili del fuoco, aveva immediatamente portato alla chiusura al transito del tratto stradale, ma domenica non è stato possibile fare adeguate verifiche, soprattutto a causa del maltempo durato quasi tutto il giorno, che rendeva la situazione instabile e in evoluzione. Ieri mattina i tecnici e ihanno lavorato con maggiore agio, arrivando a stabilire che non c’erano ulteriori condizioni di pericolosità, come ha spiegato anche il vicepresidente della ...

La minaccia delle frane. Rocciatori all’opera. riaperta la provinciale - Via libera fra Lierna e Varenna dopo il crollo di un masso sulla strada. Già un anno fa era stata sfondata la volta della galleria. "L’attenzione è alta" .

Sottopassaggio in via Stelvio: anticipata al 30 aprile la riapertura della strada - Il 30 aprile, in giornata, la via Stelvio, all'ingresso est della città di Sondrio, sarà riaperta al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, con quattro giorni di anticipo rispetto a quanto ...

Si ribalta una cisterna con acido solforico: statale di Caravaggio riaperta alle 18 - La strada statale 11 Padana superiore è stata chiusa dalle 5 alle 18 di lunedì 29 aprile nel tratto tra Caravaggio e Mozzanica, per il ribaltamento a lato della carreggiata di una camion cisterna ...

