La metamorfosi del ‘Chino’ Da quasi esubero a goleador Quarta nella scia dei migliori Ma il suo futuro è un rebus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Per diverse settimane della scorsa estate, Lucas Martinezè stato di fatto un ex calciatore della Fiorentina. A livello famigliare aveva già avviato le tipiche trafile burocratiche che si fanno poco prima di un trasferimento. Disdetta dell’affitto, figli non iscritti all’asilo, moglie indaffarata col trasloco. Insomma, tutte cose di routine per i calciatori in odor di saluti. Fiorentina d’accordo con il Betis Siviglia per la cessione. Più o meno 12 milioni, con la condizione del Betis di vendere prima Luiz Felipe. La Fiorentina aspetta, poi fa saltare tutto quando si rende conto di non avere i tempi per prendere un sostituto. Il difensore alla fine ci andrà davvero all’Al-Ittihad, ma a settembre inoltrato. Troppo tardi per portarein Andalusia. Retroscena classico da sliding doors, di quelli che tutto sommato ti possono anche ...