La fallacia del uno studio ha scoperto…

(Di martedì 30 aprile 2024) Il 26 aprile 2024 su L’Indipendente è stato pubblicato un articolo dal titolo: Secondo uno, una sostanza contenuta nei vaccini mRNA può “accelerare tumori e metastasi” Articolo che, senza mai linkarlo, riporta i risultati di uno(non ancora) pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Biological Macromolecules. Il quotidiano fondato da Matteo Gracis riporta: Secondo gli autori, una sostanza utilizzata all’interno dei vaccini ad mRNA – tra cui anche in quelli anti-Covid – potrebbe predisporre alcuni pazienti alla progressione del cancro e persino portare a scenari dove i rischi superano i benefici. Per questo, secondo i ricercatori, sarebbe «urgente condurre ulteriori ricerche sperimentali» ed evitare «studi clinici che utilizzino vaccini modificati al 100%» con tale sostanza. Tutto corretto, ovvero quanto detto è quanto ...