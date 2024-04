La colpa d’autore nazista tra il caso Weinstein e la caccia all’ebreo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) Un importante quotidiano italiano, laico e de sinistra, di quelli che in questi giorni hanno riempito le loro pagine di appelli contro il ritorno del fascismo, ha definito come frutto di «un cavillo» il clamoroso annullamento della condanna di Harvey. Condanna in primo grado che era arrivata al termine di un processo in cui la Corte aveva concesso all’accusa di ascoltare in aula testimoni «Molineux», ossia autorizzati a testimoniare su crimini di cui l’imputato non è accusato, dal nome di un precedente giudiziario del 1901. La sentenza Molineux (e quella Sandoval) esclude che nei materiali di prova da sottoporre alle giurie popolari – non tenute a motivare le loro decisioni – ci possano essere elementi e circostanze suggestive sulla personalità e i comportamenti degli accusati che non abbiano diretta rilevanza per le specifiche accuse mosse nel processo. ...