La biblioteca di Como dona alla Pediatria del Sant’Anna il kit didattico su Plinio il Vecchio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 -ilin dono all’ospedale per fare compagnia a bimbi e ragazzi ricoverati nellaCentro Fondazione Mariani per il bambino fragile, dell’ospedale. Questa mattina infatti l’assessoreCultura del Comune di, Enrico Colombo, e la direttrice dellacomunale “Paolo Borsellino”, Chiara Milani, hanno portato in dono al reparto diretto dal dottor Angelo Selicorni il kit“La storia naturale in gioco - Tra realtà e fantastico nel mondo diil”. Rivolto a giovani dagli 8 ai 12 anni, il volume interattivo è stato scritto dstessa Milani e illustrato da Giada Negri, quindi progettato in ...