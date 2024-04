La barista più longeva d' Italia si trova in Piemonte | aprì il suo bar il 1° maggio 1958

Che sia Natale, Capodanno o domenica, non ha importanza per Anna Possi, 99 anni compiuti lo scorso 16 novembre: alle 7 in punto di ogni mattina lei apre il suo bar Centrale nella piazza del Municipio di Nebbiuno, in provincia di Novara. La signora Renè, come la chiamano tutti in paese, è ...

Continua a leggere>>