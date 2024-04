Kouame si racconta agli studenti Io - i sacrifici e la dieta Mi piace la bresaola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Continuano le attività legate al progetto "Cresciamo in viola", ieri in particolare spazio all’iniziativa "Domande di classe". 110tra 11 e 13 anni hanno vissuto una mattinata da protagonisti al Viola Park e sono stati cronisti per un giorno. Gli alunni (della scuola primaria Sauro e dell’istituto comprensivo Gandhi) si sono accomodati in sala stampa e hanno rivolto alcune domande a Christian. "Ho sempre voluto fare il calciatore, ho dedicato tutta la mia vita a questo sogno",l’attaccante ivoriano, che dà anche qualche consiglioalunni: "Dovete sognare in grande, io ho imparato che solo con il lavoro quotidiano si possono raggiungere degli obiettivi". Il classe 1997 ha anche parlato di Joe Barone e di quelle tremende ore vissute a Bergamo: "Eravamo in camera e ci hanno chiesto di ...