Kody Vox e i leggendari anni ’80

(Di martedì 30 aprile 2024)Vox, all’anagrafe Mario Controllo, torna alla ribalta del palcoscenico con il suo nuovo progetto musicale che presenta assieme al gruppo “Play It Loud“ (nella foto). Già questo pomeriggio alle 14.30 verrà trasmesso il loro primo videoclip “That was yesterday“, una cover rivisitata della band Foreigner presentata durante la diretta radiotelevisiva condotta da Sammy Varin, su Radio Libertà. Venerdì invece alle 21 sarà possibile ascoltare la band esibirsi dal vivo a Monza al “The Bank“, noto locale in viale Lombardia 16, mentre martedì 7 maggio sempre alle 21 gli artisti saranno al “Rock on the Road“ di Desio in via Mascagni. La band propone un viaggio musicale che parte dagliSessanta per arrivare fino ai miticiNovanta, attraverso ri-arrangiamenti personali di matrice rock, declinandosi dalle ballad all’hard rock, ...