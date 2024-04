Kobo Clara Colour | l' innovazione a colori nel mondo degli eReader

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel panorama globale della lettura digitale, glirappresentano una rivoluzione silenziosa ma costante. Questi dispositivi, che hanno trasformato il modo in cui consumiamo i libri, stanno vivendo una fase di evoluzione significativa, spinta da innovazioni tecnologiche e cambiamenti nelle abitudini dei lettori. In Italia, il mercatoriflette una realtà complessa e in trasformazione, caratterizzata da una crescente adozione del digitale, ma anche da una persistente preferenza per il libro cartaceo. Andamento del mercato Il mercato italiano, pur essendo più piccolo rispetto a giganti come gli Stati Uniti o il Regno Unito, mostra segni di crescita costante. Nel 2023, le vendite di libri digitali hanno continuato a espandersi, con un incremento significativo rispetto ai ...