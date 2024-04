Kane - l’Uragano del gol | il gol al Real Madrid rivela una media clamorosa!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2024) Harryè l’attaccante più in forma del panorama europeo. La suagol stagionale è a dir poco spaventosa nonostante la stagione del Bayern Monaco, a parte il particolare e positivo cammino in Champions League, è stata un totale disastro. Eppureha segnato in lungo e in largo mantenendo unagol incredibile. In Bundesliga ha giocato 31 partite siglando 35 gol. In Champions League, con la rete aldi questa sera, è salito a quota 8 reti in 11 partite. Una partita senza gol in DFL Supercup. Il conteggio complessivo diventa di 43 gol in 43 presenze! Una sentenza, “” del gol. L'articolo CalcioWeb.