Josh Brolin Rivela Nuovi Sviluppi sul Terzo Film di Sicario

Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi per PS5 a SOLI 36€! - La Deluxe Edition include il gioco completo, un portachiavi, una card lenticolare, una Steelbook e un poster del formato di 30x42 cm.

Continua a leggere>>

Il nuovo misterioso gpt2-chatbot è GPT 4.5 - Un potente sistema di intelligenza artificiale, chiamato “gpt2-chatbot“, è apparso misteriosamente su un sito web di confronto di sistemi linguistici di AI, scatenando un frenetico gioco di congetture ...

Continua a leggere>>

Let it Be: il trailer della versione restaurata del film dei Beatles - LEGGI: Let it be: il film sui Beatles arriva in streaming su Disney+ in versione restaurata dall’8 maggio Il team di Let It Be, il film originale del 1970 sui Beatles del regista Michael Lindsay-Hogg ...

Continua a leggere>>