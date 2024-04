Jinder Mahal | Ora voglio essere me stesso

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 aprile 2024) La WWE è una azienda con numeri da capogiro. Tantissimi sono i dipendenti, sia a livello di wrestler che di dirigenti. Purtroppo molti di questi sono oggetto dei “budget cuts” che avvengono solitamente due volte l’anno e uno di quelli che ha pagato le spese è statoche con un post su Twitter ha voluto caricarsi in vista dei prossimi e futuri impegni. Il post My mindset has never been more focused. For two years I was stagnant and that's on me. This is a chance to start fresh, be myself, and show the world who The Maharaja is . pic.twitter.com/dlJ2D1tsvL— The Maharaja (@) April 29, 2024