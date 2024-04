Jean-Michel Basquiat | il genio dell’arte urbana in mostra a Beverly Hills

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 30 aprile 2024) Life&People.itè stato un artista visionario le cui opere hanno lasciato un’impronta indelebile nell’arte contemporanea. Una combinazione unica di talento, passione e intuizione:ha esordito trasformando le strade di New York in una galleria a cielo aperto grazie alla sua espressione artistica, sfidando le convenzioni e dando voce agli emarginati. Nato nel 1960 – a Brooklyn, New York -, da genitori haitiani e portoricani, fin dalla giovane età,mostrò un talento straordinario per l’arte, disegnando incessantemente e trovando ispirazione nelle strade vibranti della sua città natale. La formazione artistica informale, caratterizzata dall’osservazione e riproduzione analogica della cultura, avrebbe avuto un impatto profondo sul suo stile ...