Italia sionista! - urlano in Tunisi - dove Roma è meno amata

Il “modello” Israele influenza anche l’italia per l’utilizzo di tecnologie di controllo e segregazione - La Palestina negli anni è diventata il laboratorio per lo sviluppo di queste tecniche In seguito agli eventi del 7 Ottobre, esponenti della politica e del giornalismo italiano hanno aderito all’appell ...

“italia sionista!”, urlano in Tunisia, dove Roma è meno amata - Il ministro Sangiuliano contestato dai filopalestinesi e costretto a lasciare la Fiera del libro. Ma è solo l'ultimo episodio di una serie di manifestazioni di risentimento anti italiano. Pesano il ...

Dal 25 aprile al 1° Maggio e più avanti, fino a una nuova Liberazione - Dal 25 aprile al 1° Maggio e più avanti, fino a una nuova Liberazione. Nelle piazze del 25 Aprile, a Milano e a Roma con più ...

