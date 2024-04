Italia | Playtoy Orchestra sente battito di vivace mercato cinese di spettacoli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pechino, 30 apr – (Xinhua) – Lungo il tratto di Tongzhou del Gran Canale, la via d’acqua artificiale piu’ lunga del mondo, il Beijing Performing Arts Center, a forma di granaio, ha accolto band e artisti da tutto il mondo. La, proveniente dall’, e’ stata tra gli artisti che hanno deliziato il pubblicocon una festa artistica ad aprile. Dopo quasi cinque anni, l’ha fatto ritorno in Cina, esibendosi in settenella sua prima tappa a Pechino. Nella sede, quasi tutti i posti a sedere erano occupati e le tonalita’ mutevoli dell’illuminazione hanno conferito un’atmosfera da sogno all’esibizione dell’. Quando la cantantena ha interpretato la popolare canzone ...