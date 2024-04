Isola dei famosi - il recap della puntata di ieri 29 aprile 2024

Edoardo Stoppa - Isola 18 Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della sesta puntata. La diretta ...

Continua a leggere>>

La sesta puntata dell' Isola dei Famosi 2024 è andata in onda nella prima serata di ieri, lunedì 29 aprile. Un nuovo Eliminato, un naufrago preferito e nuovi concorrenti in nomination: ecco cosa è successo nel reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Isola dei Famosi: chi è stato Eliminato ...

Continua a leggere>>