Isola dei Famosi - arrivano frecciate contro Luxuria e i naufraghi | la fidanzata di Pietro all’attacco

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 aprile 2024)dei, ladiFanelli, che si è ritirato dal reality, è intervenuta sui socialdei, ladiFanelli è intervenutanon le è piaciuto infatti come è stato trattato durante la diretta andata in onda ieri sera in prime time su Canale 5. Sotto accusa ci sono in primis la conduttrice, Vladimir, poi i compagni d’avventura del suo fidanzato. Così, durante la puntata del 29 aprile, la giovanediil poeta, Alessandra Scarci, ha ...