Isola dei Famosi 2024 - Pietro Fanelli | la fidanzata attacca Vladimir Luxuria sui social!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 aprile 2024) Ieri il poeta tiktoker ha lasciato il reality show ma prima di andare via ha avuto un confronto con gli altri naufraghi e la conduttrice.è stato il quarto concorrente a ritirarsi dall'dei. Nella puntata del 29 aprile il naufrago, prima di salire sulla barca con cui ha lasciato Playa Espinada, ha parlato sia conche con gli ormai ex compagni d'avventura. Nel frattempo la suahato la conduttrice sui. Prima di andare via definitivamenteha spiegato di essere finalmente uscito dalla gabbia in cui si sentiva chiuso. Si è poi rivolto ai naufraghi invitandoli a riscoprire il proprio cuore, facendo un lungo giro di parole senza arrivare a nessuna ...