Iran - Nika Shakarami molestata e uccisa da alcuni agenti | la verità sulla morte della 16enne

Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Nika Shakarami è morta per la libertà, come Mahsa Amini e come Armita Garawand, tutte accomunate dallo stesso tragico destino: sono state uccise in modo brutale dalla cosiddetta polizia morale per aver osato sfidare il regime dittatoriale in Iran. Il tragico ...

