Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e Stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla , lui suo marito e il suo caregiver. Oggi si parla del loro rapporto e di come alla fine di tutto , quando il resto è perso, restino l'amore e la cura Continua a leggere>>

Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e Stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla , lui suo marito e il suo caregiver. Nella puntata di oggi si parla del docufilm in cui il corpo e la malattia sono diventati strumento politico e di lotta Continua a leggere>>

Io, stefano e la sclerosi multipla: quello che i referti non dicono - Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla, lui suo marito e il suo caregiver. Nella puntata di oggi si parla della difficoltà ...

Continua a leggere>>

sclerosi multipla, il viaggio di Matteo e Laima: da Roma alla Puglia a piedi per raccogliere fondi - “Cammineremo circa 25 km al giorno e cercheremo di farci ospitare da più persone possibili per contenere i costi di viaggio. Lo facciamo per raccogliere fondi ...

Continua a leggere>>

Golfarelli e quella voglia di vivere: "Il mio Tony, sempre pollice su anche quando faticava a parlare" - Folla commossa a Forlimpopoli per rendere omaggio all’ex consigliere, malato di sclerosi multipla. Il ricordo della moglie Simona, sposata 5 anni fa: sulla bara il velo e il cappello delle nozze. .

Continua a leggere>>