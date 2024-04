Intesa Sanpaolo - missione a New York per promuovere l’economia marittima italiana

(Di martedì 30 aprile 2024) Imprese italiane e statunitensi, Autorità di sistema portuale e operatori leader della logistica e del trasporto via mare si sono incontrati in questi giorni a Newin unacoordinata dae dedicata alla promozione del ruolo strategico dei porti italiani nel Mediterraneo attraverso la Zona economica speciale unica del Mezzogiorno e le Zone logistiche semplificate del Centro Nord. L’obiettivo di attrarre investimenti esteri nel sistema infrastrutturale di filiera italiano per rafforzare la competitività del Paese conferma la Banca quale aggregatore tra mondo imprenditoriale e istituzioni pubbliche. Un percorso che ha spinto il Gruppo a organizzare in questi anni un roadshow internazionale che vede a Newla primadi Zes e ...

Dai green bond al sostegno dell’inclusione e dell’equità, dal welfare per i dipendenti in difficoltà all’empowerment femminile. Intesa Sanpaolo , Unicredit e Santander sono tra le migliori Banche in Europa ad accogliere la sfida e le opportunità dell’investimento sulla transizione sostenibile , ... Continua a leggere>>

Dai green bond al sostegno dell'inclusione e dell'equità, dal welfare per i dipendenti in difficoltà all'empowerment femminile. Intesa Sanpaolo , Unicredit e Santander sono tra le migliori banche in Europa ad accogliere la sfida e le opportunità dell'investimento sulla transizione sostenibile, ... Continua a leggere>>

intesa sanpaolo: a New York - Imprese italiane e statunitensi, Autorità di Sistema Portuale e operatori leader della logistica e del trasporto via mare si sono incontrati in questi giorni a New York in una missione coordinata da ...

Continua a leggere>>

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo va in scena a sostegno dell’inclusione - L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con ‘Almeno noi, nell’Universo – Pratiche Musicali accessibili in viaggio tra musica, amore e libertà’.

Continua a leggere>>

Stellantis frena: ricavi in calo del 12% a 41,7 miliardi nel primo trimestre del 2024. Vendite di auto giù del 10% - Nel primo trimestre del 2024 Stellantis ha riportato vendite e ricavi in calo: le consegne sono diminuite del 10% a 1,335 milioni di unità e il fatturato del 12%. Il gruppo automobilistico guidato da ...

Continua a leggere>>