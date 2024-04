Intesa con la Corea per la promozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) "Scambio e cooperazione per economia, istruzione, sport, salute, cultura, arte e turismo". E’ la sintesi dell’accordo sottoscritto ieri pomeriggio dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti al termine della giornata di dialogo con la delegazione istituzionale della città di Jeungpyeong-Gun, crocevia di scambi internazionali all’epoca della dinastia Joseon e, oggi, fiorente centro urbano delladel Sud, noto per la produzione della radice di ginseng bianco e di pregiati pennelli tradizionali. “"A gennaio – spiega Giovannetti, che ha anche la delega alle relazioni internazionali – ho ricevuto una lettera del Governatore della cittàna, Lee Jae-Young, in cui manifestava il desiderio di instaurare un rapporto di amicizia con Pietrasanta, volto alladelle arti. Jeungpyeong viene scelta da molti artigiani ...