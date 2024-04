Internazionali d’Italia Roma 2024 | calendario maschile - programm - ora -i, copertura tv e diretta streaming in chiaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Il, le date, gli orari e latv del torneodeglidi, ina dal 6 al 19 maggio. L’osservato speciale al Foro Italico non potrà che essere Jannik Sinner, protagonista di un inizio di stagione fantastico con la vittoria dell’Australian Open e determinato a regalare una vittoria al tennis azzurro che amanca dal 1976 con Adriano Panatta. Non mancherà però la concorrenza al classe 2001, chiamato a vedersela con i vari Djokovic, Alcaraz, Nadal e il campione in carica Medvedev. Nutrita anche la pattuglia italiana, che oltre a Sinner vedrà al via anche Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi e le numerose wild card (Fognini, Berrettini, Vavassori, Zeppieri e Gigante). Si inizia lunedì ...