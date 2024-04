Inter-Scudetto manca solo la coppa | quando sarà consegnata e dove sarà esposta

(Di martedì 30 aprile 2024)aritmeticamente conquistato nel derby contro il Milan, Seconda Stella cucita sul petto e festeggiata due volte per le vie della città...

... sempre più stringenti, ecco perché la squadra sarà costretta ad "... che ospita attualmente le gare interne dell'Inter Women, tornata ...sfideranno la Fiorentina in occasione della Poule Scudetto, alle ...

E sarà un'Inter che avrà come obiettivo principale di nuovo lo scudetto, puntando a fare più strada possibile in Champions League e poi a fine stagione nel primo Mondiale Fifa per club. "Siamo solo a ...

