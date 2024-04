Inter - andamento dei prestiti | Esposito decisiv - Satriano nella storia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Sebastianofirma un assisto per la Sampdoria. Mentre Martinfa entrare il Brest. RIEPILOGO– Martinriesce nell’impresa in cui sta invece fallendo Joaquin Correa. L’attaccante uruguaiano segna un gol nel pirotecnico 4-5 con cui il Brest vince in casa del Rennes. Una vittoria che permette ai bretoni di qualificarsi alle coppe europee per la prima volta in 121 anni di. Mentre il Marsiglia del Tucu potrà puntare solo sulla vittoria dell’Europa League per tornare in Champions League, essendo settimo a 12 punti dal quarto posto. In Italia torna in copertina ...