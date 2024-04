Instagram - ecco come capire se hai dei blocchi delle impostazioni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 aprile 2024) In vistaelezioni che nel 2024 coinvolgeranno molti Pesi del mondo (tra cui Unione Europea e Stati Uniti) il social network di Meta ha deciso di impostare una serie diper i contenuti di tipo politico. Tutto è stato annunciato per tempo nei mesi scorsi, quindi non c’è nessun complotto politico. Il primo risale al 9 febbraio ed è stato pubblicato sul blog ufficiale di. Per favorire questo approccio la scelta è stata quella di inserire un filtro automatico sui contenuti di natura politica: “Stiamo rafforzando l’approccio attuale alle modalità in cui trattiamo i contenuti di natura politica: non li consiglieremo in modo proattivo nelle sezioni dei consigli sue Threads. Se vuoi che questi post ti vengano consigliati lo stesso, avrai la possibilità di vederli grazie a un’opzione”. Il ...