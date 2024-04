Inflazione, Istat: ad aprile rallenta a +0,9% - Roma, 30 apr. (askanews) – rallenta l’inflazione in Italia. Ad aprile l’inflazione aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua, in ribasso da +1,2% del mese precedente. E’ la stima p ...

Camion oltre il passaggio al livello, impatto col treno a Santa Maria Capua Vetere. Traffico ferroviario rallentato - Incidente a Santa Maria Capua Vetere, treno contro un camion fermo ad un passaggio a livello chiuso: non ci sono feriti ma treni in forte ritardo ...

Lavoro, le imprese artigiane di Caserta non trovano personale: in un anno spesi invano 80 milioni. La cura di Confartigianato - Questo non solo rallenta la crescita dell’impresa stessa, ma anche dell’economia locale. Senza nuovi artigiani, rischiamo di perdere non solo competenze e tradizioni, ma anche l’innovazione nel ...

