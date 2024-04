Inflazione in calo ad aprile + 0,9% Lieve recupero per il potere d’acquisto delle buste paga nella prima parte del 2024

(Di martedì 30 aprile 2024) L”italiana si porta adall0 0,9%, dall’1,2% che aveva caratterizzato marzo. L’Istat scrive nelle sue stime preliminari che “Ladecelerazione risente della dinamica tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (-13,9% da -10,3%) e dei servizi relativi ai trasporti (+2,9% da +4,5%). In leggero rallentamento anche gli alimentari (+2,6% da +2,7%). Di contro, gli energetici regolamentati mostrano una decisa ripresa tendenziale (+0,8% da -13,8%), nonostante ilcongiunturale (-8,2%)”. Scende anche il sottoindice “carrello della spesa”, ovvero focalizzato su alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, che si porta al 2,4%, dal 2,6% di marzo. L’acquista per il(cioè l’che si avrebbe ...

L'indice della Commissione europea che misura la fiducia di imprenditori e consumatori nelle prospettive dell' economia (Esi) ha registrato in aprile una flessione di 0,3 punti nell'Ue di 0,6 punti nell'Eurozona. Lo ha reso noto la stessa Commissione europea. In calo anche le attese ... Continua a leggere>>

L'indice della Commissione europea che misura la fiducia di imprenditori e consumatori nelle prospettive dell' economia (Esi) ha registrato in aprile una flessione di 0,3 punti nell'Ue di 0,6 punti nell'Eurozona. Lo ha reso noto la stessa Commissione europea. In calo anche le attese ... Continua a leggere>>

1 maggio all'insegna dell'incertezza: si alterneranno piogge e schiarite - mentre nel fine settimana invece è atteso un graduale miglioramento del tempo con ampi spazi di sereno. Temperature stabili o in lieve flessione, specie nei valori massimi. Valori mai superiori ai ...

Continua a leggere>>

Meteo, previsioni per i primi di maggio: 3 giorni di pioggia e neve - Le temperature minime in lieve aumento, mentre in calo di 4-5° le massime ... in buona parte del paese per gli effetti della perturbazione atlantica n.10 di aprile che si farà sentire per tutti i ...

Continua a leggere>>

Maxi incidente a Ponte San Pietro, 8 feriti lievi: traffico in tilt nella mattinata - SULL’ASSE. L’incidente sull’asse interurbano, all’altezza dello svincolo per Locate, in direzione nord. Sul posto 4 ambulanze e due auto mediche oltre alle forze dell’ordine. Traffico fortemente ...

Continua a leggere>>