Incidente sulla SS 106 a Roccani vicino Catanzaro - auto si schianta contro un tir | un mort - strada chiusa

incidente sulla SS 106 a roccani vicino Catanzaro, auto si schianta contro un tir: un morto, strada chiusa - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla SS106, in località roccani, vicino a Catanzaro, nel comune di Simeri Crichi: auto contro tir ...

Continua a leggere>>

SS 106, è un bollettino di guerra quotidiano: un morto in un frontale a Simeri Crichi località roccani - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ...

Continua a leggere>>

Frontale tra un'auto ed un mezzo pesante, una vittima - Un uomo è morto in un incidente avvenuto stamani lungo la statale 106, in località roccani a Simeri Crichi. Per cause in corso di accertamento, la vettura sulla quale viaggiava la vittima, una Kia ...

Continua a leggere>>