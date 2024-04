Incidente stradale nel Salento | morto un giovane

Incidente stradale a Cassina De' Pecchi (Milano): un furgone si è scontrato con una moto . Un 49enne è rimasto ferito in modo molto grave.Continua a leggere Continua a leggere>>

Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Ieri mattina si è verificato un incidente stradale autonomo a Ragusa , precisamente in Via delle Miniere. La strada di pertinenza è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa del ribalta mento di un camion carico di massi, con conseguente dispersione del carico ... Continua a leggere>>

Una donna di Los Angeles ha citato in giudizio Sharon Stone per danni morali e materiali a seguito di un incidente stradale , provocato dalla stessa attrice e causa to, a quanto si apprende, dall’alta velocità e da varie imperizie alla guida. La donna , di cui non si conoscono le generalità, ha ... Continua a leggere>>

Auto contro scooter: uomo in prognosi riservata - Un uomo di 53 anni è ricoverato in prognosi riservata a seguito di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in piazza Ottocalli, a Napoli. L'uomo, che era alla guida di uno scooter e si è ...

Continua a leggere>>

Bova Marina, l'ultimo gesto d'amore di Alessio Legato, donati gli organi - Donati gli organi di Alessio Legato, il 30 enne di Bova Marina deceduto a seguito di un incidente stradale sulla Ss106: l'atto d'amore della sua famiglia.

Continua a leggere>>

Finisce fuori strada con la moto: morto 76enne - 25enne morto in un incidente sulla via Porrettana. Le morti in strada del 2024 Prima di Manuel Bedonni erano state undici le vittime sulle strade bolognesi dall'inizio di quest'anno. L'ultimo a ...

Continua a leggere>>