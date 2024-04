Incendio in ditta - fumo visibile a distanza sulla Saronno-Monza e sulla Varesina

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 30 aprile 2024) Un grossoè divampato questa mattina in una zona industriale dicon la colonna dibena notevole. L’ha colpito un’azienda metalmeccanica in via Bruno Basilico, traversa di via Gorizia, a, proprio a ridosso del confine con Caronno Pertusella e vicino al corso ...