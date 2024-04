In un incontro con Zelensky e la First Lady Olena - Sophie duchessa di Edimburgo ha puntato il dito contro Puti - condannando gli abusi sessuali in guerra

(Di martedì 30 aprile 2024) Senza fanfare né pubblicità,, la 59ennedi, ha fatto ciò che nessun altro Royal britannico è riuscito a fare finora. Ieri, la cognata di Carlo III ha lasciato il marito Edoardo a casa a Windsor ed è partita alla volta dell’Ucraina. La prima Royal inglese in visita ufficiale nel paese dall’inizio del confillo. 24 febbraio: due anni diin Ucraina, fra incognite e speranze X ...

Ucraina, Blinken chiama Putin al tavolo dei negoziati: “Gli Usa ci saranno, anche Kiev”. Isw: “Mosca pronta a nuove azioni offensive” - «Non ci si può abituare all’idea della guerra», ci ha ricordato il Presidente Mattarella il 25 aprile. Il messaggio è chiaro e lo possiamo riferire anche alla guerra tra Russia e Ucraina. Nessuna guer ...

La duchessa di Edimburgo a Kiev, con un messaggio del re - La duchessa di Edimburgo sophie, moglie del principe Edoardo, si è recata in visita in Ucraina "per dimostrare solidarietà alle donne, agli uomini e ai bambini colpiti dalla guerra". (ANSA) ...

Ucraina, visita a sorpresa della duchessa di Edimburgo. Blinken: “Se Russia vuole negoziare, ci saremo” - sophie del Wessex vede il presidente Zelensky e la moglie Olena. Il segretario di Stato Usa: “Fine della guerra dipende da Putin” ...

