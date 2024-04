In un filmato il ritmo delle stagioni sui Sibillini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Lo zoologo Carlo Vecchioli, medico e filmamaker, ci ha mostrato unsulla fauna dei montie, in particolare, di quella della valle di Rio Sacro. Le riprese sono state fatte tutte da lui attraverso macchine chiamate fototrappole. Per realizzare il video di circa 30 minuti ci sono voluti sei mesi, ma per fare le riprese circa un anno. Nel video abbiamo visto che nel parco, con l’arrivo della buona stagione, gli animali si impossessano di nuovo della valle: i caprioli sono intenti a marcare i loro territori; non molto lontano un maschio di cervo si ciba di tenere foglioline verdi mentre le faine cominciano a curiosare nel sottobosco in cerca di cibo. Ci sono poi anche numerose volpi. La buona stagione è anche il periodonascite, soprattutto per i cinghiali, i gatti selvatici, i lupi, i cerbiatti e le aquile. In ...