In un documento segreto la verità su Nika | Molestata e uccisa dalla polizia a 16 anni

Iran, media: "La 16enne nika Shakarami fu molestata e uccisa dagli agenti" - Svolta nel caso della ragazza iraniana scomparsa durante una manifestazione nel settembre 2022 e ritrovata morta nove giorni dopo. La verità in un documento "altamente confidenziale" ...

